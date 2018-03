Letztes Jahr geprägt von vielen Aktivitäten

Anzeige

Beim Thema Weinbau ging Georg Stang zunächst auf den Spätfrost im April und den daraus bundesweit entstandenen Schaden ein. Auch der Kreis war gebietsweise stark betroffen.

Dies hat zur Folge, dass über Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Abmilderung der Spätfröste nachgedacht wird (etwa Begrünung in den Weinbergen niedrig halten, keine größere Bodenbearbeitung bei Gefahr von Nachtfrost, Stopgel Kerzen ausbringen (bis vier Grad, hohe Kosten), Frostschutzberegnung). Spätfrost an jungen Anlagen zeigt sich erst in den kommenden Jahren und zwar durch vermehrtes Auftreten von Mauke oder Kümmerwuchs.

Aufgrund der Höhenlage hielt sich der Schaden in der Weinlage Külsheim in Grenzen. Es folgte eine zügige und optimale Blüte im Juni, was wiederum zu einer großen Beerenzahl und kompakten Trauben führte. Günstig war außerdem, dass bis Ende Juni keine größeren Niederschläge zu verzeichnen waren und somit der Infektionsdruck für Pilzkrankheiten gering war. Die geerntete Menge und Qualität fiel besser als erwartet aus, so dass in Külsheim ein quantitativ überdurchschnittlicher Jahrgang geerntet wurde.

Georg Stang ging noch auf den Einsatz und die Wirkung von Herbiziden ein.

Außerdem wies er noch darauf hin, dass verschiedene Anbauprogramme angeboten werden, die es dem Winzer ermöglichen, auf seine individuelle betriebliche Situation zu reagieren und diese zu optimieren.

Des Weiteren stellte er die neue Vereins-Fleecejacke vor. Nachdem der Verein 2017 mit einem erfreulich guten Ergebnis abgeschlossen hat, hat der Vorstand beschlossen, die Jacken zu bezuschussen und einen einheitlichen Preis zu erheben. Mit einem Ausblick auf das Vereinsjahr 2018 beendete Georg Stang seinen Bericht.

Kassenwart Georg Berberich berichtete über die Finanzen. Die Kassenprüfer Peter Gillig und Bernhard Geiger hatten die Kasse im Vorfeld geprüft. Bernhard Geiger bescheinigte eine ordentliche und einwandfreie Kassenführung.

Norbert Grimm nahm die einstimmige Entlastung des Vorstands vor. Auch die Wahlen verliefen einstimmig.

In ihren Ämtern bestätigt wurde bei dem Wahlganh das Vorstandsteam Christine Füger, Michael Lawo und Georg Stang sowie Burkhard Krug als Beisitzer.

Im weiteren Verlauf ehrte das Vorstandsteam Dr. Walter Dietz, Hubert und Siglinde Keller und Rudi Pahl für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit.

