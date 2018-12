Licht Gottes lenkt die Schritte auf dem Weg zum Frieden

Bronnbach.Feierliche Gottesdienste wurden in zahlreichen Gemeinden in der Region an Heiligabend gefeiert. Viele Menschen kamen um Mitternacht zur Christmette in die Bronnbacher Klosterkirche.

Pater Joachim Rzesnitzek erklärte zu Beginn, man wolle zusammen das Fest der Geburt des Erlösers Jesus Christus feiern. Die Menschen könnten hier zur Ruhe kommen und auf den schauen, der da kommt. Jesus als Christkind sei das Licht der Welt, leuchte hinein in das Dunkel der menschlichen Schuld, leuchte allen als Licht, das die Schritte auf dem Weg zum Frieden lenke.

Menschen aus der ganzen Region waren zur Christmette gekommen, viele zum wiederholten Mal. Die Menschen wollen diesen Gottesdienst mit seiner besonderen Atmosphäre erleben, in der großen Gemeinschaft, auch wenn sie mit sich und den eigenen Gedanken zwischendurch alleine sein können.

In der Christmette ließ sich die feierliche Stimmung der Heiligen Nacht nachdrücklich erleben. Das Evangelium erzählte die Geschichte der Geburt des Jesuskinds. Jeder hatte dieses Geschehnis bereits vielfach gehört, erlag jedoch dem Zauber des Augenblicks ein weiteres Mal.

Pater Joachim Rzesnitzek betonte zu Beginn seiner Predigt, man wolle sich bei der Betrachtung des Weihnachtslieds „Stille Nacht, heilige Nacht“ dem Kommen Gottes vor über 2000 Jahren in einigen Schritten nähern. Das Lied gehöre zu den populärsten weltweit, sei in über 300 Sprachen übersetzt. Die Zeit vor 200 Jahren, als es komponiert wurde, sei nicht leicht gewesen. Es habe nach vielen Kriegen viel Not und Elend gegeben.

Sehnsüchte

Der Pfarrer stellte fest, dass mit dem schlichten Inhalt des Lieds und auch mit dessen Melodie viele Sehnsüchte der Menschen angesprochen würden, insbesondere jene nach Frieden, Geborgenheit, Stille und Ruhe, nach Heil und letztlich auch nach Rettung.

Auch zahlreiche dem Christentum ferne Menschen fänden sich im Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ wieder. Es gehe um das Neuwerden des Menschen, um die Sehnsucht nach Liebe.

Pater Rzesnitzek unterstrich, den tiefsten Kern des Christentums finde man in dem Fest der Menschwerdung Gottes. Dieses Fest sei Ausgangspunkt einer letztlich geheimnisvollen und tragenden Verbindung zwischen dem ewigen Schöpfer und Gott sowie den Menschen aller Zeiten. Gott sei in einer stillen und heiligen Nacht zu den Menschen gekommen, das Kind in eine Krippe gelegt worden, „alles sehr fragil, sehr armselig“, ja geradezu schlimm.

Gott sei wohl bewusst in einer solchen Umgebung und unter solchen Umständen zu den Menschen gekommen, so der Pater. Und auch heute noch komme Gott in die Welt. Das seien der Glaube und die tiefe Hoffnung der Christen weltweit, „wir glauben, dass Gottes Geist sich auch heute in der Welt zeigt“.Vielleicht finde sich Gott auch heute besonders dort, wo vieles fragil sei in Familie, Partnerschaft und im beruflichen Bereich, wo Not und Leid sich zeigten, wo nach Heil, Frieden und Gerechtigkeit gesucht, gebetet und gerungen werde, wo Menschen auf der Flucht seien. „Auch das sei ein Geheimnis von Weihnachten.“

Der Seelsorger wünschte, man könne in den weihnachtlichen Tagen die Augenblicke des Offenwerdens für Gottes Heilsbotschaft neu bedenken. Möglich sei das in der nächtlichen Stunde der Christmette, in einem kurzen und offenen Gebet, in der Stille mit Blick auf brennende Kerzen, beim Singen von „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder beim uneigennützigen Tun, beim Helfen in der Not.

Die Gottesdienstbesucher sangen bei den Liedern kräftig mit oder lauschten dem, was von der Empore erklang. Bernhard Amend und Heiko Busse (beide Trompete) sowie Regina Oetzel (Orgel und liturgischer Gesang) hatten vor Mitternacht auf den Gottesdienst eingestimmt und begleiteten diesen musikalisch mit.

Der Pater dankte abschließend allen Helfern und Mitwirkenden des Gottesdienstes. Danach sangen alle zusammen als ergreifender Schlusspunkt der feierlichen Christmette das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Im Anschluss traf man sich im nahen Konvent zu Punsch oder Glühwein und unterhaltsamen Gesprächen. hpw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018