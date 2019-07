Das vergangene Wochenende bot für die Mannschaften des TSC Gelb-Blau Wertheim bei zum Teil kaum erträglichen Temperaturen Licht und Schatten. Für den größten Glanz sorgten dabei die Damen der Altersklasse 40 mit einem souveränen Kantersieg.

Für die Herrenmannschaften stand am Ende des Tages nur wenig auf der Habenseite. Während der gewohnt starke Jochen Löser im Einzel und im Doppel mit Peter Bohnet für die Herren 50 in der 1. Bezirksliga gegen den starken Eppelheimer TC immerhin zwei Matches gewinnen konnte, mussten die Herren 55 in der 2. Bezirksliga sieglos vom Tabellenzweiten aus Aglasterhausen zurückfahren.

Auch die erste Herrenmannschaft schaffte am Sonntagmorgen nur ein anerkennenswertes 3:6 gegen den klaren Tabellenführer in der 2. Bezirksklasse, die Spielgemeinschaft aus Königshofen und Beckstein. Der souveräne Auftritt von Leonard Sauer im Einzel und im Doppel mit Jan Kruzica reichte zusammen mit dem mutig erkämpften Sieg von Paul Eberhard im Match-Tiebreak leider nicht. Außerdem spielte die erste Damenmannschaft des TSC am Sonntag in der 1. Bezirksklasse gegen den Tabellenführer aus Assamstadt. Am Ende blieb es aber nur ein Erfahrungsgewinn.

Die Ergebnisse des TSC GB Wertheim:

Jugend: U12 weiblich: TSC GB Wertheim – TC Walldorf-Astoria 0:6.

U14 gemischt: TSC GB Wertheim – TC Walldorf-Astoria 4:2. Einzel: Jannik Hildenbrand 6:4, 6:0; Chiara Nitsch 6:1, 6:0. Ein Einzel und ein Doppel wurden als Sieg gewertet, weil die Gegner nicht antraten.

U16 (1) weiblich): TSC GB Wertheim – Eppelheimer TC 1:5. Einzel: Jana Eckert 6:3, 6:0.

U16 (2) weiblich: TC RG Sulzbach – TSC GB Wertheim 5:1. Doppel: Pauline Distelhorst/Marie Hildenbrand 6:3, 7:6.

U18 männlich: TC Plankstadt – TSC GB Wertheim 4:2. Einzel: Maximilian Brüstle 2:6,7:5, 10:8; Niklas Kohrmann 6:3,6:4.

Damen: TSC GB Wertheim – TSV Assamstadt 0:9.

Damen 40: TSC GB Wertheim - TSV Heinsheim 9:0. Einzel: Sonja Reiss 6:0, 6:2; Evi Horn 6:4, 6:0; Sabine Henninger 6:1, 6:3; Birgit Schlör 6:2, 6:2; Bea Weber 1:0; w.o; Vera Dirscherl 6:0, 6:1. Doppel: Sonja Reiss/ Vera Dirscherl 6:2, 6:3; Evi Horn/ Bea Weber 6:1, 6:3; Sabine Henninger/ Birgit Schlör 6:2, 6:1.

Herren: TSG SV Königshofen/TC Beckstein – TSC GB Wertheim 6:3. Einzel: Leonard Sauer 6:1, 6:1; Paul Eberhard 6:4, 4:6, 10:7. Doppel: Leonard Sauer/ Jan Kruzica 6:2, 6:3.

Herren 50: Eppelheimer TC – TSC GB Wertheim 7:2. Einzel: Jochen Löser 6:3, 7:5. Doppel: Jochen Löser/ Peter Bohnet 6:1, 2:6, 10:8.

Herren 55: TC RW Aglasterhausen – TSC GB Wertheim 9:0. tsc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.07.2019