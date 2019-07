Licht und Schatten für die Wertheimer

Der vorletzte Spieltag brachte den Tennis-Mannschaften des TSC GB Wertheim Licht und Schatten. In Topform präsentierte sich am Wochenende einmal wieder Vivienne Horn, die zunächst für die U18-Juniorinnen und dann für die Damen zum Einsatz kam und drei ihrer vier Matches (zwei Einzel und ein Doppel) gewinnen konnte.

Im direkten Duell der Tabellennachbarn behielten die Herren 40 trotz einer sehr unglücklichen Niederlage gegen den TSV Assamstadt in der 1. Bezirksklasse am Ende den Schläger vorne. Nach Siegen von Dr. Thomas Bruckner, Rainer Kohrmann und Matthias Brüstle in den Einzeln und Hristo Jankov und Fikret Cekovic im ersten Doppel konnte im direkten Vergleich aufgrund der neuen Wertung nach Schweizer Modell mit mehr gewonnenen Matches der Klassenerhalt gesichert werden.

Die Herren 50 schließlich hatten in der 1. Bezirksliga gegen den in Bestbesetzung angetretenen Tabellendritten, dem TC Leutershausen, durchaus ihre Chancen, mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben. Dabei war mal wieder Jochen Löser der Mann für die Punkte, während die anderen Einzel teilweise sehr unglücklich verloren gingen. Und so bleibt es bis zum letzten Spieltag, an dem die Mannschaft selbst gar nicht mehr antreten muss, spannend: Sowohl der Klassenerhalt als auch der Abstieg sind noch möglich. Am Sonntag begrüßten die Damen des TSCGB Wertheim dann mit dem Tabellendritten aus Altheim einen insgesamt doch zu starken Gegner. Allein die bereits genannte Vivienne Horn sorgte für den Ehrenpunkt samt Kopf-Hoch-Effekt.

Die Sieger des TSC GB Wertheim in Einzelergebnissen:

Jugend: U14 weiblich: TSC GB Wertheim – Heidelberger TC 2:4. Einzel: Laurina Reiss 5:7, 6:2, 10:8. Doppel: Laurina Reiss/ Liliana Sauer 2:6, 7:6, 10:7.

U14 gemischt: TSC GB Wertheim – TC BW 1929 Eberbach 0:6.

U16 (2) weiblich: TSC GB Wertheim – TSG TC Neckargemünd/TC Meckesheim 6:0. Gegner trat nicht an.

U18 weiblich: TSV Dittwar - TSC GB Wertheim 2:4.

Einzel: Vivienne Horn 6:4, 6:4; Jana Eckert 6:2, 6:0. Doppel: Vivienne Horn/ Franziska Fabig 6:4, 6:4; Svenja Kiesecker/ Jana Eckert gewonnen durch w.o.

U18 männlich: TC Weinheim 1902 – TSC GB Wertheim 5:1. Einzel: Maximilian Brüstle 7:6, 6:1.

Damen: TSC GB Wertheim – TC BW Altheim 1:8. Einzel: Vivienne Horn 6:0, 6:0.

Herren 40: TSV Assamstadt – TSC GB Wertheim 5:4. Einzel: Dr. Thomas Bruckner 6:4, 1:6, 10:4; Rainer Kohrmann 6:4, 6:4; Matthias Brüstle 6:2, 2:6, 10:4. Doppel: Hristo Jankov/ Fikret Cekovic 6:1, 6:1.

Herren 50: TSC GB Wertheim – TC Leutershausen 3:6. Einzel: Jochen Löser 6:4, 6:3. Doppel: Harry Grein/Jochen Löser gewonnen durch w.o.; Peter Bohnet/Jochen Horn gewonnen durch w.o. tsc

