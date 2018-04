Licht- und Schatten-Helden

Anzeige

Wertheim.Ein Gruppenangebot für Kinder, deren Vater oder Mutter psychisch oder suchtkrank ist, macht die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis. Die Kindergruppe trifft sich fünfmal montags von 16 bis 17.30 Uhr in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Bismarckstraße 1, in Wertheim.

Der Kurs beginnt für die Kinder am Montag, 28. Mai. Am 24. Mai findet ein verbindlicher Elternabend um 19 Uhr statt. Für Kinder ist es schwer, eine psychische Erkrankung der Eltern zu verstehen. Sie können nicht einordnen, warum Mama oder Papa phasenweise seltsam ist. Die kindlichen Gefühle gehen drunter und drüber: Angst, Liebe, Wut, Scham, Sorgen und Schuldgefühle werden zur Belastung. Im Kurs lernen die Kinder, mit den schweren Situationen umzugehen. Sie machen die Erfahrung, „Ich bin nicht alleine mit meinen Erlebnissen. Anderen Kindern geht es mit Mama oder Papa ähnlich. Für meine Familie, meine Gefühle brauche ich mich nicht zu schämen“.

Die Kinder können in der Gruppe darüber sprechen, wie es ihnen zuhause geht, was sie belastet und was ihnen hilft. Sie erfahren, was eine psychische Krankheit ist. Ein Schwerpunkt wird sein, mit den Kindern einen Verhaltensplan für Krisenzeiten zu erarbeiten.