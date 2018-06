Lichtblick am verdunkelten Fußball-Himmel

Anzeige

So, das soll es jetzt gewesen sein mit Fußball an dieser Stelle. Zumindest so lange, bis die für uns eigentlich viel wichtigere Veranstaltung in dieser Sportart stattfindet: Heute in zwei Wochen startet in Mondfeld die 45. Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft. Mal sehen, wie weit es der Titelverteidiger, die SV Viktoria Wertheim, da bringen wird. Mit dem FC Eichel, Türkgücü Wertheim und der neuen Spielgemeinschaft Kickers DHK Wertheim hat die Auslosung der Viktoria Gegner beschert, die die Gruppenphase sicher nicht zum Selbstläufer machen. Allerdings reicht ja schon der dritte Platz, um in die nächste Runde einzuziehen.

Die Besonderheiten des Turniers 2018? Zum zweiten Mal nach dem TSV Kreuzwertheim im vergangenen Jahr ist mit dem SC Eintracht Boxtal ein „Auswärtsverein“ maßgeblich an der Organisation des Turniers beteiligt. Und mit den schon erwähnten Kickers DHK Wertheim, die zwei Mannschaften gemeldet haben, betreten neue Teams das Spielfeld. Die so neu natürlich nicht sind, wenn man weiß, dass sich hinter „DHK“ Dertingen, Höhefeld und Kembach verbergen.

Ganz ehrlich? Wirklich neu war das, was da über weite Strecken in einer Veranstaltung des Vereinsnetzwerks Sport am Montagabend diskutiert wurde, nicht. Selbst dann nicht, wenn man nur sporadischer Besucher der Zusammenkünfte dieser Organisation ist, die in der Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. „Sport verändert sich“, das ist eine Aussage, die schon seit Jahren – auch in Wertheim – immer wieder zu hören war und ist. Aber was ist die Konsequenz aus dieser Feststellung? Man kann ja nicht immer „nur“ Bestandsaufnahme machen, so wichtig diese auch ist. Braucht Wertheim, brauchen die Vereine hier, eine Sportentwicklungsplanung? Diese Frage sollte man nun langsam einmal eindeutig beantworten. Und wenn die Antwort „Ja“ lautet, dann sollte man endlich darangehen.

Wer es noch nicht gewusst hat, der erfuhr es spätestens in dieser nun zu Ende gehenden Woche: Wertheim ist eine besondere Stadt. Zum Beispiel ist es eine Kommune, in der man vom Finanzamt gar nicht genug bekommen kann. Aber bei aller „Liebe“ zu der Behörde: Ihre Mitarbeiter werden wohl nicht mehr zur Sprechstunde hierher kommen. Es sei denn, in Stuttgart, im Finanzministerium hat man ein Einsehen.

Dafür zum Schluss jetzt noch eine gute Nachricht: Der Sommer geht weiter. Nicht nur im Freibad in den Christwiesen wird man sich darüber freuen.

