Liebe macht die Entscheidung einfach

Die schauspielerische Leistung der Akteure der Landesbühne bestätigte ihre Flexibilität, Glaubwürdigkeit und mimische Ausdruckskraft. © Sonja Ramm

Einen beeindruckenden Abend erlebte das Publikum in der Alten Steige mit der Inszenierung von „Es wird schon nicht so schlimm“ des Schriftstellers Hans Schweikart.

Wertheim. Die Wirklichkeit schreibt die Geschichten, die am meisten berühren. Und so hat auch die Umsetzung von Hans Schweikarts Novelle „Es wird schon nicht so schlimm“ eine reale Vorlage, nämlich die Lebens- und

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2701 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.02.2018