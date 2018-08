Liebe trotz vieler Gegensätze

Anzeige

Die schöne französische Schauspielerin Élodie Fontan hat sich spätestens mit ihrem Auftritt in der Culture-Clash-Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ in die Herzen des Publikums gespielt. In „Die Pariserin –Auftrag Baskenland“ spielt sie nun eine toughe Pariser Geschäftsfrau, die am rauen Charme der Basken zu scheitern droht.

Die Komödie von Ludovic Bernard erinnert zwar an den humorvollen Abstecher in die Provinz „Willkommen bei den Sch’tis“, kann mit einer eigenen Herangehensweise und deutlich überspitzteren Gags überzeugen. xv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.08.2018