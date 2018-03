Lieber zuviel gefragt, als falsch gefahren

Anzeige

Also die coolste Gemeinde Mainfrankens sind wir ja jetzt schon mal nicht. Beim Wettbewerb eines Würzburger Radiosenders war jedenfalls bereits in der Vorrunde Schluss für Wertheim. Da kamen wohl in der Kürze der dafür zur Verfügung stehenden Zeit zu wenig „Votes“ zusammen. Dagegen hat die Tatsache, dass „der Stadtstrand auf der Kippe steht“ wohl eher keine Rolle gespielt bei dieser Entscheidung. Wobei es eine ganze Reihe von Leuten schon ziemlich uncool fänden, wenn der Wertheimer Beach Club heuer geschlossen bliebe. Den „Schwarzen Peter“ hierfür schiebt man - soll man schreiben „natürlich“? - Stadtverwaltung und Kommunalpolitik zu, die sich einfach nicht genug einsetzten. So der überwiegende Tenor in den Diskussionen, die in den sozialen Netzwerken geführt werden. „Vielleicht braucht die Stadt einfach noch ein Aha-Erlebnis: bei ‚Feuer und Zauber auf der Burg’ sind sie ja auch nach einer Absage für 2018 seitens der Betreiber plötzlich dahintergekommen, dass mehr Unterstützung nötig ist“, ist da beispielsweise zu lesen. Oder auch „Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen mal über einen anständigen Gebührenrabatt Gedanken machen. So 50 Prozent abwärts?“

Eine Diskutantin befürchtet, „das wird ein großes ‚Sommerloch’ in Wertheim“. Und die Gefahr, dass Wertheim „langsam ausstirbt“ wird selbstverständlich ebenfalls an die Wand gemalt. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Und das „Sterbeglöckchen“ für den Stadtstrand wird, wenn man ehrlich ist, auch nicht zum ersten Mal geläutet.

„Hallo Taxi!“ Okay, ganz so einfach funktioniert es nun doch nicht, mit dem neuen Nahverkehrsangebot. Ein bisschen komplizierter ist es schon, eine Fahrt zu buchen. Aber die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber müht sich redlich, (potenzielle) Nutzerinnen und Nutzer zu informieren. In zahlreichen Veranstaltungen im gesamten Landkreis wird das Modell vorgestellt und erklärt. Und manche Zielgruppe, die es sich vielleicht nicht so traut, in großer Runde ihre Fragen zu stellen, wird auch in kleineren Gruppen unterrichtet. So wie am Montag der Wertheimer Gemeinderat. Die KommuKommunalpolitiker haben sich dabei als sehr wissbegierig herausgestellt. Gut, manche Frage hätte man sich auch bei kurzer Lektüre der ausliegenden Broschüre oder aus dem Inhalt des Vortrages von Thorsten Haas selbst beantworten können. Aber lieber einmal zuviel gefragt, als in die falsche Richtung gefahren, oder?