„Liebeszauber“ auf der Burg

Wertheim.Ein außergewöhnliches Benefizkonzert findet am Samstag, 26. Mai, um 18 Uhr auf der Wertheimer Burg statt. Unter dem Motto „Liebeszauber“ präsentieren namhafte Künstler Höhepunkte aus Oper, Operette und Musical zugunsten des ambulanten Kinderhospizes Sternenzelt Mainfranken. Die Stadt Wertheim nimmt den runden Geburtstag zum zehnjährigen Bestehen des Kinderhospizes als Anlass und organisiert das Benefizkonzert mit Unterstützung des Rotary Clubs. Der Verein begleitet und unterstützt schwerst- und lebensbedroht erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Mitwirkende Künstler bei der klassischen Benefizveranstaltung sind die Sopranistin Oksana Krovytska, die durch ihre Darstellung der Madame Butterfly an der New York City Oper berühmt wurde. Bariton Ulrich Hartung, künstlerischer Leiter und Dirigent der New Yorker Konzertoper, ist durch seine vielseitige musikalische Karriere in der beruflichen und akademischen Welt der Musik bereits seit vier Jahrzehnten bekannt.

Klaus Straube, musikalischer Leiter der Kammeroper Augsburg, steht den beiden Sängern am Klavier zur Seite. Er war unter anderem musikalischer Oberleiter am Theater Hof für über zehn Jahre.