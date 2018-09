Lieblingsorte in kräftigen Farben festgehalten

Wertheim.Es war eines der größten Kunstprojekte für Kinder in Wertheim. Im Rahmen des Projekts „Meine Sicht auf Wertheim“ haben 40 Mädchen und Jungen von fünf bis 14 Jahren ihre Sicht auf die Stadt auf die Leinwand gebracht (wir berichteten). Beim Malen ihrer Lieblingsplätze wurden sie ehrenamtlich von der Wertheimer Künstlerin Regina Pöhland unterstützt. In deren Galerie-Atelier „authenticArt“ wurde am Freitag die Ausstellung mit den Werken der jungen Künstler eröffnet.

Die Galerie platzte fast aus allen Nähten. Neben den Familien der Nachwuchskünstler waren viele weitere Interessierte gekommen. So vielfältig wie die jungen Mitwirkenden, so unterschiedlich sind auch deren Arbeiten: groß oder klein, Hoch- oder Querformat. Gemalt wurden beispielsweise Häuser, Geschäfte, historische Bauten oder Straßenzüge – stets in kräftigen Farben. Die Kinder waren auf ihre Werke sehr stolz und präsentierten sie persönlich den Interessierten. Der achtjährig Finlay betonte: „Es war toll, dass man malen durfte, was man wollte“, schwärmte er. Von sich selbst überrascht war er, da er für sein Bild unter anderem Lila verwendete. „Das ist sonst überhaupt nicht meine Farbe.“

Auch bei Sophia (7), Hanna (8) und Mia (9) war die Freude über die Ausstellung groß. Dass ihre Bilder gezeigt werden, fanden sie „cool“. Einig waren sie sich, dass das Malen auf eine Leinwand etwas Besonderes gewesen sei.

Alle 40 Künstler bewiesen bei ihrer Arbeit Kreativität. Das galt für die Farbwahl ebenso wie für das Verändern der Motive. So setzte die neunjährige Melia etwa einen Fuchs in ein Ensemble der Altstadt. Auf jedem Bild war die besondere Sicht der Kinder auf „ihr Wertheim“ zu erkennen.

Für die Mädchen und Jungen gab es eine Überraschung. Ihre Werke wurden in drei Dauerkalendern veröffentlicht, die es in der Galerie zu erwerben gibt. „Wenn es möglich war, habe ich das Gemälde im Geburtsmonat des Künstlers eingebaut“, erklärte Pöhland.

In einer auf einem Monitor gezeigten Diashow war das Wirken der Kinder dokumentiert. Dabei war die Begeisterung und das Engagement der jungen Maler deutlich zu sehen.

Zu Beginn ihrer Ansprache spielte Regina Pöhland eines der Musikstücke ab, die die Kinder beim Malen hörten. Die sphärische Musik rege den Malfluss an, sagte die Galeristin und dankte den jungen Malern: „Ihr wart großartig, das sieht man auch an euren Werken“, lobte sie. Dank sprach sie auch der Sparkasse Tauberfranken und der Wertheimer Tankschifffahrtsgesellschaft für die Unterstützung des Projekts aus.

Dankbar war sie den Eltern dafür, dass sie ihr das Vertrauen schenkten. Manche der jungen Künstler hätten ihre Werke schon nach zwei Vormittagen fertig gehabt, andere nutzten mehrere Termine über die Projektlaufzeit. Die Kinder hätten im Schaffensprozess auch vieles über Mal- und Darstellungstechniken gelernt, wie das Arbeiten mit warmen und kalten Gegenfarben. „Es war insgesamt ein tolles Projekt.“

Die Ausstellung ist bis 1. Oktober zu den Öffnungszeiten der Galerie zu sehen. Am Dienstag, 2. Oktober, um 15 Uhr tragen die jungen Maler ihre Bilder durch die Altstadt zum Arkadensaal des Rathauses. Dort sind sie am Mittwoch, 3. Oktober, sowie am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr gezeigt. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018