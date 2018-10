Lindelbacherin war Kinderfrau von Anna Seghers

Bronnbach.Im Rahmen der Vortragsreihe „Neue Forschungen aus dem Archiv“ referiert Dr. habil. Dieter Fauth am Montag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Vortragssaal des Archivverbunds Main-Tauber über die Lindelbacherin Katharina Schulz (1897-1992), die von 1926 bis 1937 Kinderfrau im Haushalt von Anna Seghers (1900-1983) war.

Sie hat der Schriftstellerin in all den Jahren viel über Wertheim und Lindelbach erzählt. Diese Berichte haben Seghers’ weltberühmte Romane „Der Kopflohn“ (1933) und „Das siebte Kreuz“ (1939/40), die sich gegen das damalige NS-Regime wenden, grundlegend geprägt. Im Vortrag wird das Lindelbach zu Lebzeiten von Katharina Schulz ausführlich dargestellt. Außerdem wird gezeigt, inwiefern Lindelbach Vorbild für das Dorf Oberweilerbach ist, in dem die Handlung des „Kopflohn“ spielt.

In einer kleinen Ausstellung zur Begleitung des Vortrags werden einige Archivalien zu Lindelbach und zu Katharina Schulz aus dem Stadtarchiv Wertheim (Ortsarchiv Lindelbach) sowie weitere Materialien präsentiert.

Dr. habil. Dieter Fauth ist Konrektor der Comenius-Realschule Wertheim und Leiter des Wertheimer Projekts Stolpersteine. Er verfasste Bücher, Buch- und Zeitschriftenbeiträge zum innerprotestantischen Dissidentismus im 16., 17. und 20. Jahrhundert (www.dieterfauth.de).

Der Vortrag findet im Vortragssaal des Archivverbunds Main-Tauber in Bronnbach statt. Der Archivverbund liegt im oberen Wirtschaftshof des Klostergeländes hinter der Klosterkirche.

Der Eintritt ist frei. Der Vortrag klingt wie üblich mit einem Umtrunk sowie der Einladung zum persönlichen Gespräch mit dem Referenten und untereinander aus.

