Live-Chat mit den OB-Kandidaten

Wertheim.Die Wertheimer wählen am 3. Februar einen neuen Oberbürgermeister. Amtsinhaber Stefan Mikulicz tritt nach zwei Amtszeiten nicht mehr an. Aus Anlass des Urnengangs veranstalten die Fränkischen Nachrichten am heutigen Montag von 12.30 bis 13.15 Uhr ein fnweb Wahlforum.

Wer also für die offizielle Kandidatenvorstellung der Stadt Wertheim in der Main-Tauber-Halle keine Zeit hat, kann die Kandidaten bequem über das Internet kennenlernen. Man muss dafür nicht Mitglied des sozialen Netzwerks sein.

Die drei Kandidaten Wolfgang Stein, Markus Herrera Torrez und Gerhard Wolf werden sich bei der Live-Veranstaltung, die auf der Plattform Facebook verfolgt werden kann, den Fragen der FN-Redaktion und der Leser stellen. Die FN-Leser können vorab ihre Fragen per E-Mail (fn.ob-wahl-wertheim@fnweb.de) an die Redaktion senden. Die Facebook-Live-Veranstaltung ist im Internet über die URL www.fnweb.de/wahlforum zu erreichen.

Die Veranstaltung wird moderiert von der FN-Redakteurin Heike von Brandenstein. Über die Facebook-Seite der Fränkischen Nachrichten wird jedermann in der Lage sein, seine Fragen zu loszuwerden.

Die Höhepunkte des Wahlforums sind anschließend auf verschiedenen Plattformen (Facebook, Youtube) abrufbar, natürlich auch auf fnweb.de im Internet.

