Lücke an Brücke endlich schließen

Anzeige

Dem Innenstadtmanager Schlager gebührt Dank und große An-erkennung für sein Engagement, die Wertheimer Innenstadt am Leben zu erhalten, was angesichts der vielen Geschäfte „auf der grünen Wiese“ heute gar nicht mehr so einfach ist. Mit zur Aufwertung der In-nenstadt beitragen würde es, wenn der Zugang vom Tauberparkplatz zur Tauberbrücke und damit zur Innenstadt aus dem Bürger unverständlichen Gründen nicht seit Mo-naten blockiert wäre. Vielleicht kann sich der Innenstadtmanager bei der eigenen Stadtverwaltung dafür einsetzen, dass die weniger als fünf Me-ter lange Lücke am dortigen Fußweg endlich ge-schlossen und die ausgeschilderte Umleitung für die Fußgänger, an die sich sowieso kaum jemand hält, aufgehoben wird.