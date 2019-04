Mädchen und Jungen durften mitzaubern

Wertheim.Zahlreiche Kinder und einige Eltern ließen sich von Maximus dem Magier (Daniel Schirner) aus Neckargemünd auf der Wertheimer Burg verzaubern. 50 Gäste folgten der lustigen Show.

Die jungen Zuschauer fungierten dabei immer wieder als Hilfsmagier. So durften sie ihre Zaubersprüche vortragen oder mit Hilfe des roten Zauberstabs so manches in etwas Neues verwandeln.

„Kinder sind als Publikum viel lebhafter und kritischer als Erwachsene“, erzählte er in der Pause im Gespräch mit den FN. „Sie sprechen alles aus, was sie denken und üben Kritik.“ Dies sei ein Ansporn, immer besser zu werden.

„Rot ist meine Lieblingsfarbe“, erklärte Schirner. Entsprechend oft war sie in der Show zu sehen. Mit Hilfe von „Zaubersalz“ wurden aus den Stofftaschentüchern der Oma rote Tücher. Tücher verbanden sich oder wurden zum Ball. Auf den Seiten des scheinbare leeren Lieblingsmalbuch des Zauberers erschienen durch den richtigen Zauberspruch Tiere. Diese färbten die Kinder bunt, indem sie unsichtbar die Farbe ihrer Kleider in das Buch übertrugen. Drei Bälle in Ampelfarben wechselten in einer engen Röhre zum Erstaunen der Gäste ihre Reihenfolge, ohne den Behälter zu verlassen.

Anerkennung gab es auch für den Zaubertrick, bei dem bunte Tücher und der Bezug eines orangen Regenschirms durch den Raum hinweg ihre Position tauschten. Für saubere Socken sollte die strom- und wasserfreie Zauberwaschmaschine sorgen. Doch bei falscher Bedingung der Kurbel hatte diese einige Überraschungen parat.

Den Kindern gefiel auch Fisch „Fridolin“, der zwischen drei Seilen an einem Stab wechseln und sich sogar verdreifachen konnte. Auch ein goldener Würfel und ein Apfel teleportierten sich, eingebettet in eine Burggeschichte um Prinz Harry, durch den Raum. Gefallen haben den Kindern zudem die Bonbons, die sich magisch zu einer langen Schlange verbanden.

Plüschhase „Hasi“ aber war aus Kindersicht für einen echten Zauberer nicht gut genug. Glücklich war der Nachwuchs erst, als Maximus einen echten Hasen, seinen „Karottenkiller“, hervorzauberte. bdg

