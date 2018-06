„Mädchen und Technik“

Anzeige

Auf dem Programm stehen ein Workshop mit der Jugendtechnikschule Taubertal, ein Betriebsbesuch bei der Firma Roto Dach- und Solartechnologie, ein spannender Tag mit Experimenten im Bereich Glas und Metall am Berufsschulzentrum Wertheim sowie ein abwechslungsreicher Tag im Ingenieurbereich an der Dualen Hochschule in Bad Mergentheim.

Der Abschluss dieser Berufsorientierungswoche findet in der Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim statt. Das Projekt „Coaching4future“ stellt seinen neuen Workshop „Wie Roboter laufen lernen“ vor.

Alle Teilnehmerinnen erhalten nach Abschluss ein Zertifikat, das gut die künftigen Bewerbungsunterlagen ergänzt und mit dem man bei der Bewerbung punkten kann. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Tanja Zeiner, Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Telefon 09341/ 87-325, E-Mail: Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de oder bei Susanne Hachenberger, Telefon 07131/9677966, E-Mail: hachenberger@lernende-region-hf.de.

