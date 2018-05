Anzeige

Wertheim.„Ich Glückspilz“ lautet der Titel einer Märchenlesung für Erwachsene. Cornelia Boese, freiberufliche Autorin aus Würzburg, liest am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr im Barocksaal des Rathauses bekannte Märchen in Reimform. Für viele Menschen gehört es zu den schönen Kindheitserinnerungen, Märchen vorgelesen zu bekommen. Erwachsene kommen wir kaum noch in diesen Genuss.

Veranstaltet von der evangelischen Kirchengemeinde und der evangelischen Sozialstation, können die Zuhörer eine Stunde lang von einer begnadeten Vorleserin mit Märchen in ungewöhnlicher Form verwöhnt werden. Der Eintritt ist frei. Um Spenden zugunsten des Projekts „Goldene Minuten“ wird gebeten.