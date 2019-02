Magie verfeinert mit edlen Tropfen

Ein Abend voller Magie: Zauberhafte Unterhaltung wurde den Besuchern am Samstagabend bei der Weinprobe im ehemaligen Cellarium des Klosters Bronnbach geboten.

Bronnbach. „Eine besondere Veranstaltung in einer besonderen Location“, schwärmte Landrat Reinhard Frank in seiner Funktion als Vorsitzender des „Freundeskreises Kloster Bronnbach“. Er bezeichnete die Klosteranlage als Kleinod, das Freunde und Förderer braucht. Aktuell ist der Freundeskreis mit einem Architekten dabei, ein Lichtkonzept für Bronnbach zu entwickeln, das die Anlage nachts in einem behaglichen Licht erscheinen lässt.

Ausverkauft war am Samstagabend das ehemalige Cellarium. Mit „Wein und Magie“ war die Veranstaltung überschrieben. Der Magier Gerd Reitmaier präsentierte sein Programm „Real and honest magic“. Ihm ist es bravourös gelungen, sein Publikum magisch in seine Bühnenshow einzubinden.

Die knapp 100 Besucher durften nicht nur über die Zauberkünste von Gerd Reitmaier staunen. Sie erhielten auch Einblicke in die verschiedensten Facetten der Zauberkunst. Zunächst wurde Jürgen aus dem Publikum gefordert: Er durfte mit der Schere ein Seil durchtrennen, das sich durch Magie wieder als Ganzes präsentierte.

Nachdem seine aus den Zuschauerreihen auserwählte Mitspielerin Karten gezogen hatte, fand der Zauberkünstler durch geschicktes Mischen von Spielkarten den Vornamen der Dame heraus. Verena staunte – und mit ihr der ganze Saal. Lothar war behilflich, als sich auf wundersame Weise Fünf-Euro-Scheine in einem Weinglas vermehrten.

Das waren weitaus nicht alle Zaubereien, mit denen der Künstler das Publikum zum Staunen brachte. Besonders bemerkenswert ist, dass er mit nur wenigen, beinahe alltäglichen Utensilien wie Zeitschriften, Geldscheinen und Spielkarten seine Vorstellung meisterte.

Gerne verwies Reitmaier darauf, dass einst David Copperfield ihn in die Geheimnisse Zauberei eingewiesen hat. Faszinierend war, was der Zauberer im Laufe der mehrsündigen Show immer wieder aus seiner Trickkiste holte.

Begleitet wurde das Bühnenprogramm von einer Weinprobe verschiedener regionaler Tropfen. Weinreferentin Gudrun Weiske stellte – eingebettet in nette Geschichten – dabei einen Weißen Burgunder vom Weingut Christian Geier aus Königheim, einen Reicholzheimer First Müller-Thurgau vom Weingut Schlör, einen Röttinger Feuerstein Tauberschwarz Blanc de Noir vom Weingut Engelhardt Röttingen und eine Oberschüpfer Tauberschwarz vom Weingut Benz Beckstein vor. hw

