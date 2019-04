Maifeuer könnten abgesagt werden

wertheim.Mit der anhaltenden Trockenheit steigt die bereits erhöhte Waldbrandgefahr weiter an. Deshalb ist es möglich, dass die traditionellen Maifeuer kurzfristig am Montag, 29. April, untersagt werden müssen. Im Fall einer Absage ist jegliches offenes Feuer auf der Gemarkung Wertheim verboten. Darauf weist das Ordnungsamt der Stadt Wertheim hin. „Wir warnen ausdrücklich vor der erhöhten Waldbrandgefahr“, betont Volker Mohr, Leiter des Ordnungsamts. „Eine kleine Unachtsamkeit kann schon genügen, um einen Flächenbrand zu entfachen.“ Als Maßstab für die Genehmigung von offenen Feuern dient der tagesaktuelle Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes.

Darüber hinaus macht das Ordnungsamt darauf aufmerksam, dass vom 1. März bis 31. Oktober im Wald grundsätzlich nicht geraucht werden darf. Es sei außerdem nur an den offiziell fest eingerichteten Feuerstellen an Grillplätzen erlaubt, ein Feuer zu machen. Bei besonders hoher Waldbrandgefahr könnten die örtlichen Forstämter auch das untersagen. Offenes Feuer außerhalb des Waldes muss mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein. Momentan sollte auch auf Wiesen darauf verzichtet werden. Selbst an Orten, wo ein Feuer zu machen erlaubt ist, muss dieses immer im Auge behalten und vor dem Verlassen komplett gelöscht werden.

Unscheinbar, aber potenziell gefährlich sind darüber hinaus herumliegende Glasflaschen und -scherben. Sie können durch den Brennglaseffekt schnell Brände verursachen und sollten immer ordnungsgemäß entsorgt werden. Kommt es doch zu einem Brand oder wird ein unkontrolliertes Feuer im Wald oder auf dem Feld entdeckt, ist schnell die Feuerwehr über die Rufnummer 112 zu alarmieren. Dabei ist es wichtig, möglichst genaue Ortsangaben zu machen. stv

