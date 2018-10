Main-Tauber-Stadt, wie sie einmal war

Bestenheid.Besondere Ansichten von Wertheim, wie es einmal war, können seit Montag im Bestenheider „Zeitraum“ im Haslocher Weg 68 bestaunt werden. Sie wurden von Johann Zimmermann geschaffen. Er lernte in Ungarn Schreiner, Holzschnitzer und Intasier. Später lebte er in Bayern und seit 2010 in der Main-Tauber-Stadt. In seiner Ausstellung zeigt er Wertheimansichten aus Holzfurnier. Genauer handelt es sich bei seinen Intarsienbildern um Legearbeiten aus ganz verschiedenen Furnieren. „Mich faszinieren die alten Wertheimansichten, ich liebe sie einfach“, stellte er am Dienstag im Gespräch mit den FN fest. Die verwendeten Furniere seien alt, teilweise bis zu 50 Jahre. „Irgendwann kam mir die Idee, aus ihnen Kunst zu machen.“ So schuf er mit ihrer Hilfe 16 Wertheimer Motive.

Motive aus der Main-Tauber-Stadt

Unter anderem zu sehen sind Ansichten der Altstadt mit der Burg, das Alte Rathaus, die Fischergasse an der Tauber, der Malerwinkel, der Spitze Turm, der Badische Hof, der Marktplatz und die Marienkapelle. Moderne Bauten aus der Stadt werden ebenfalls gezeigt. Hinzu kommen Ansichten aus Aschaffenburg und ein Bild vom Gardasee.

Die Werke waren in den letzten drei Jahren entstanden. Je nach Größe benötigt Zimmermann pro Legebild zwischen drei Tagen und einer ganzen Woche. Zum Einsatz kommen unter anderem Furniere aus Kirsche, Nussbaum, Ahorn, Apfelbaum, Mahagoni, Rose und Mammutbaum. Als Vorlage für die Werke dienen dem Rentner Zeichnungen, Gemälde oder Fotos. Auf ihrer Basis schafft er eigene Zeichnungen, die das Motiv teilweise vergrößern. Grundlage der Intarsienbilder selbst sind Sperrholzplatten, die durch ein Furnier auf der Rückseite verstärkt werden. „Sonst würden sie sich verbiegen.“ Darauf kommt über das ganze Bild ein Furnier, dessen Farben im Bild überwiegen. Aus diesem werden Teile ausgeschnitten und an deren Stelle Zuschnitte aus anderen Furnieren eingefügt.

Während des Prozesses werde immer wieder korrigiert. Geklebt wird mit Knochenleim, da dieser bei Wärme ein Verschieben der Holzteile ermöglicht. Am Ende wird das Bild passend gerahmt.

Bereits von Anfang an war das Interesse an der Ausstellung bei allen Generationen groß. „Es kamen auch schon die Bestenheider Grundschüler nach der Schule vorbei“, freute sich Zimmermann. Von der positiven Resonanz sei er ganz überrascht. Neben Bildern sind weitere Arbeiten mit Furnierhölzern zu sehen. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 4. November, täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Bdg

