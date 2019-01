Maintalhalle ist energetisch saniert

Die Mondfelder dürfen sich über die sanierte Maintalhalle freuen. Die Heizungsanlage ist auf dem neuesten Stand, das Gebäude gedämmt.

Von unserem Mitarbeiter

Birger-Daniel Grein

Mondfeld. „Hier ist etwas Gutes gelungen, herzlichen Glückwunsch Mondfeld“, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein am Mittwoch anlässlich der Übergabe der energetisch sanierten Maintalhalle in Mondfeld. „Mir gefällt das Ergebnis, es sieht klasse aus und hat Charakter“, ergänzte er. Für das Dorf sei es ein guter und wichtiger Tag. Die Halle sei zentraler Punkt des vielfältigen Vereinslebens und werde gut genutzt. Die Maintalhalle sei die einzige Halle der Kreisstadt, die bisher noch keiner Generalsanierung unterzogen wurde. Vielmehr sei sie Stück für Stück in verschiedenen Bereichen erneuert worden.

Errichtet wurde die Halle 1972. Die bisherige Heizung stammt aus dem Jahr 1991. Sie sei alles andere als zeitgemäß gewesen und habe Unmengen an Heizöl verschlungen.

Die Wärme wurde durch Heizlüfter an der Decke erzeugt, ohne jegliche Wärmerückgewinnung und exakte Steuerungsmöglichkeiten. „Einmal war es zu warm, einmal zu kalt“, beschrieben Stein und Ortsvorsteher Eberhard Roth einhellig das bisherige Problem. Die Heizungsanlage versorgt auch den Kindergarten neben der Halle und die Mietwohnung in dessen Obergeschoss.

„Es gab genügend Gründe für eine energetische Sanierung“, so Stein. Die Mittel seien im Haushaltsplan 2017/18 eingestellt gewesen. „Spätestens als die Heizung 2017 beim Seniorennachmittag ausfiel, war klar, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben“, meinte Stein. Im Mai vergangenen Jahres habe der Ausschuss für Bauwesen und Umwelt die Aufträge vergeben.

Bald darauf sei eine Brauchwasser-Wärmepumpe für das Kindergartengebäude installiert worden. Im weiteren Bauverlauf habe man den alten Erdtank stillgelegt und verfüllt. Der alte Kamin sei abgerissen und die alte Heizungsanlage zurückgebaut worden.

Die Ersatzlösung: ein Pelletcontainer mit neuem Heizungsverteiler. Somit setze man auf regenerative Energie, betonte Stein. Die Deckenkonstruktion sei jetzt mit Sanierungsfilz gedämmt sowie mit einer Dampfsperre versehen. Die neue Akustikdecke sei ballwurfsicher und so für den Sportbetrieb bestens geeignet.

Durch die Deckenstrahler komme die Wärme nun von oben, „so wie bei der Sonne“, so Stein. Ihre Premiere habe die neue Heizung bei der Kerwe im November gefeiert. „Damals noch manuell gesteuert, heute auch automatisch“, erläuterte Stein. Insgesamt seien 440 000 Euro investiert worden. Nach Abzug eines Zuschuss von rund 174 000 Euro aus dem Ausgleichsstock habe der städtische Haushalt rund 266 000 Euro geschultert.

„Als kleines Extra wurde ganz zum Schluss noch eine Multifunktionsschaukel angeschafft. Das wird alle Sportbegeisterten sicher besonders freuen“, war der Bürgermeister überzeugt. Finanziert wurde diese über die städtische Haushaltsposition „Sport- und Turngeräte.“ Nach den Redebeiträgen testeten die Offiziellen die Schaukel mit ganzem Körpereinsatz. Stein dankte abschließend den Verantwortlichen für die gelungene Zusammenarbeit.

Ortsvorsteher Eberhard Roth betonte, für Mondfeld habe die Maßnahme eine sehr große Bedeutung. Besonderen Dank sprach er dem Mondfelder Bezirksschornsteinfeger Heinz Krauter aus. Dieser war während der gesamten Maßnahme für Bauleitung und Handwerker Ansprechpartner vor Ort. „Er brachte dafür viel Zeit auf“, so Roth

Im Namen von Ortsverwaltung, Bürgern und der Gemeinschaft der örtlichen Vereine dankte er zudem der Verwaltung und dem Gemeinderat. Bereits vor einiger Zeit seien die Toiletten und der Duschbereich umgebaut und saniert worden, erinnerte er. „In ein paar Jährchen wäre eine Ertüchtigung des Außenbereichs der Halle schön“, ergänzte Roth.

Roth rief die Entstehungsgeschichte der Mondfelder Halle in Erinnerung: Der Bau sei dem damaligen Bürgermeister der seinerzeit selbstständigen Gemeinde Mondfeld, Walter Schmitt, zu verdanken. Anfang der 70er Jahre habe dieser den Bau einer Grundschule für die 800-Einwohner-Gemeinde geplant. Die Schule sollte mit einer Sportstätte ergänzt werden.

Beim damals zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe habe er Landeszuschüsse besorgen können. „Nach der Eingemeindung konnte die Stadt Wertheim nicht anders als den Hallenplan umzusetzen“, erläuterte Roth.

Die Halle sei nicht nur Garant für den erfolgreichen Fasching des Dorfs, ondern diene auch als kultureller Veranstaltungsort. Neben der neuen Heiztechnik seien die neuen Vorhänge und die Schaukel tolle Pluspunkte.

In der Bauzeit vom Mai bis zur Kerwe im November sei alles reibungslos verlaufen. Dafür dankte er Felix Roth und Christian Melzer vom Hochbauamt, sowie allen Handwerkern. Letztere hätten in einer Zeit voller Auftragsbücher einen perfekten zeitlichen Ablauf realisiert. Es sei Hand in Hand gearbeitet worden.

