Malteser entsenden sieben neue Hospizhelfer

Die aus Freiburg angereiste Diözesanleiterin der Malteser, Elisabeth Freifrau Spies von Büllesheim, betonte in ihrer Rede: „Wir wollen mit Freude und Freundschaft für alle Menschen da sein, die in Not geraten sind und Hilfe leisten, wo die Menschen sie benötigen – unabhängig von Konfession und Nationalität.“ Dies sei eine große Verantwortung, die man gerne für den Einzelnen und die Gesellschaft übernehme. „Weil es unser Herzensanliegen ist, für Hilfsbedürftige da zu sein und auf diese Weise in unserem Handeln den christlichen Glauben in die Tat umzusetzen“, erklärte die Baronin.

Die Ehrenamtlichen für ihre künftige Aufgabe auszubilden und ihnen Rüstzeug an die Hand zu geben, gehöre zu den Grundsätzen und Qualitätsansprüchen der Malteser. Sie bedankte sich bei Bernhard Vollmuth, der die Hospizhelfer in den vergangenen sechs Monaten ausgebildet hatte.

Dann wurden Gabriele Gauger, Kerry Happ, Monika Hildenbrand, Christian Konrad, Sebastian Kraft, Martina Schuld und Brigitte Winkler von der Baronin mit persönlichen Worten entsendet. Jeder erhielt ein Zertifikat und ein Halstuch der Malteser.

Pfarrerin Dr. Verena Mätzke hatte die Salbung Davids als Predigttext gewählt. Sie betonte, dass es nicht die stattlichen jungen Männer waren, die für die Segnung zum König auserwählt waren, sondern der kleine David, der die Schafe gehütet hat. Der Mensch sehe, was vor den Augen ist, Gott aber sehe das Herz. Mit diesen Worten unterstrich die Pfarrerin die ehrenvolle Aufgabe der Hospizhelfer. Im Anschluss an die Predigt segnete Mätzke die einzelnen Kursabsolventen, indem sie ein Kreuz mit einem Salböl in deren Hände zeichnete.

Nach einem langen Beifall für Marlene Knodel, die die Feier musikalisch umrahmte, waren alle in die Cafeteria der Klinik eingeladen.

46 ehrenamtliche Mitarbeiter sind für die Malteser in Wertheim derzeit im Dienst. Davon 37 Hospiz- und zwei Trauerbegleiter sowie sieben Ehrenamtliche beim Besuchsdienst in der Rotkreuzklinik. gm

