Wertheim/Lohr.Die „Mammut Bones“, bestehend aus dem Wertheimer Gitarristen Peter Spanberger („Free Spirit“), Frank Nätscher („Locker und ungeübt“) und Chui Lang („Omni-Blues-Band“) sind dem Blues-Rock verfallen und spielen in Trio-Besetzung Klassiker von Taste, Cream, Jimi Hendrix, ZZ Top und natürlich Rory Gallagher am heutigen Samstag um 21 Uhr im Kulturkeller Weinhaus Mehling (Hauptstraße 30) in Lohr. Es wird Eintritt erhoben. Bild: Mammut Bones