Manaslu – Berg der Seelen

Wertheim.Mit „Manaslu“ zeigt die VHS eine Mischung aus Biopic und Dokumentation über den Bergsteiger Hans Kammerlander, der sich einem persönlichen Trauma stellt – der Besteigung des Manaslu. 1991 hatte er mit zwei Freunden versucht, den 8163 Meter hohen Manaslu in Nepal zu besteigen. Doch die Expedition endet in einer Katastrophe, Kammerlander kommt allein zurück. Im Herbst 2017 versucht er es gemeinsam mit dem Bergsteiger und Ski-Fahrer Stephan Keck erneut. Auch Keck verbindet mit dem Manaslu traumatische Erfahrungen. Er war im Jahr 2012 Zeuge einer Lawinenkatastrophe, die zwölf Menschenleben forderte. Wenn sie den Berg erklommen haben, wollen sie auf Skiern wieder hinab fahren.

Regisseur Gerald Salmin hat für seinen Film über das Leben von Bergsteiger Hans Kammerlander einen eigenwilligen Ansatz gewählt: Die Ereignisse der traumatischen Expedition von 1991 werden durch Schauspieler wie in einem Biopic inszeniert, ergänzt durch Archivaufnahmen, die Kammerlanders Lebensweg von der Kindheit bis heute abdecken.

Doch „Manaslu“ beschäftigt sich nicht nur mit der Vergangenheit. Die Dokumentation folgt außerdem der zweiten Manaslu-Expedition Kammerlanders im Jahr 2017. Die Aufarbeitung der Vergangenheit wird so zum zentralen Thema des Films. „Manaslu“ ist am heutigen Dienstag um 18.15 Uhr sowie am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr im Roxy-Kino in Wertheim zu sehen. thim

