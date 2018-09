Mann geschlagen und getreten

Wertheim.Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am frühen Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr in Wertheim zugetragen hat. Ein 41-Jähriger hörte in der Nacht Gegröle aus Richtung der Förderschule in der Bismarckstraße. Der Mann begab sich zur Nordseite des Schulgebäudes, wo er zwei junge Männer und eine Frau bemerkte, die augenscheinlich alkoholische Getränke zu sich nahmen und über ihr Handy Musik abspielten. Ohne etwas zu sagen, wollte der 41-Jährige wieder zurückgehen, wurde aber von nun drei jungen Männern abgepasst und festgehalten. Es kam zu einem Gerangel und der Mann ging zu Boden. Einer der Männer griff ihn an, schlug ihn auf den Kopf und fragte, was er denn dahinten zu suchen hatte. Zuletzt trat der Angreifer nach dem am Boden liegenden Mann. Vier weitere Männer stießen zu der Gruppe. Von dieser gingen sechs über die Uihlein- und Bismarckstraße in Richtung Kino. Der letzte noch verbleibende junge Mann ging nach rechts in Richtung Hospitalstraße. Alle Personen schätzt der Geschädigte auf 20 bis 23 Jahre. Der Haupttäter hatte einen dunkelblonden Igelhaarschnitt, war schlank und etwa 1,75 Meter groß.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 0 93 42 / 9 18 90 in Verbindung setzen.

