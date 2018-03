Mann hat hinter sich von ihm verschuldeten Unfall bemerkt

Anzeige

Wohnsitz in Budapest

Dass es erst jetzt zur Verhandlung kam, hat verschiedene Gründe. Der Angeklagte ist Ungar mit Wohnsitz in Budapest. Er erhielt einen Strafbefehl (schriftliches Verfahren) über 30 mal 20 Euro. Vor der Versendung nach Ungarn musste der Strafbefehl übersetzt werden. Der 44-Jährige legte auf den „Rat seiner Familie“ hin Einspruch ein.

Später teilte der Mann dem Amtsgericht mit, er räume die Straftat ein. In dem Schreiben war aber nicht ausdrücklich die Einspruchsrücknahme erklärt. So musste das Gericht davon ausgehen, dass der Beschuldigte zwar die Tat einräumt, den Einspruch gegen die Strafhöhe von 600 Euro aber aufrecht erhält. So kam es zur Verhandlung.

Der Angeklagte ist verheiratet und hat inzwischen bei Straubing einen zweiten Wohnsitz. Zur Verhandlung war eine Dolmetscherin geladen.

So war schnell erklärt, dass mit dem Schreiben die Einspruchsrücknahme gemeint war. Die finanziellen Folgen bleiben davon aber unangetastet: Verhandlungsgebühr und Dolmetscherkosten.

Die Richterin räumte jedoch die Möglichkeit ein, den Einspruch nun zurückzunehmen. Bei einem Urteil würde sich die Strafe nach dem derzeitigen Einkommen bemessen. Und das sei höher als das, welches dem Strafbefehl zugrunde liegt. Außerdem entfalle die Urteilsgebühr.

Rat angenommen

Die Staatsanwältin gab ihre Zustimmung, der Angeklagte nahm den Rat an. Er hatte zudem Glück, dass der Strafbefehl nicht ein Fahrverbot oder gar den Entzug der Fahrerlaubnis beinhaltete.

Ab etwa 1200 Euro geht die Rechtsprechung in der Regel davon aus, dass der Fremdschaden nicht mehr unbedeutend ist. goe

