Marathon durchs Taubertal

Wertheim.Der Ultra-Marathon „Taubertal 100“ findet am morgigen Samstag, 6. Oktober, zum fünften Mal statt. Die Läufer starten frühmorgens in Rothenburg und erreichen – wenn sie sich für die 100-Kilometer-Distanz entscheiden – im Laufe des Nachmittags Wertheim. Zieleinlauf wird an der Stiftskirche sein. Initiator des Marathons „Taubertal 100“ ist Hubert Beck aus Lauda-Königshofen. Er rechnet mit 250 Läufern – einem neuen Teilnehmerrekord. Rund 300 Helfer unterstützen die Organisation dieses Extremsport-Ereignisses. Die Idee des „Taubertal 100“ ist, dass die Läufer, wie früher die Meldeläufer im Mittelalter, eine Botschaft von Rothenburg nach Wertheim bringen.

Start des Ultra-Marathons ist am Samstag um 6 Uhr in Rothenburg ob der Tauber. Die 50-Kilometer-Strecke endet in Bad Mergentheim, die 71-Kilometer-Strecke in Tauberbischofsheim. Die 100-Kilometer-Distanz führt weiter bis nach Wertheim. Die Strecke verläuft weitgehend auf dem Radweg „Liebliches Taubertal“. Für die 100-Meilen-Distanz laufen die Teilnehmer weiter am Main entlang bis Gemünden.

Das Zeitlimit für die Strecke bis Wertheim beträgt 15 Stunden. Wer die 100 Kilometer in dieser Zeit schafft, wird in Wertheim zum Ritter geschlagen. Die schnellsten Teilnehmer brauchen nur sieben bis acht Stunden. Der Zieleinlauf im Bereich Engelsbrunnen/Stiftskirche dürfte also schon am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr beginnen. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.10.2018