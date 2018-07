Marcus Schwarz wird neuer Geschäftsführer

Anzeige

Reinhardshof.Knapp drei Monate nach dem ersten Spatenstich und dem nachfolgenden Beginn der Bauarbeiten findet heute am späten Nachmittag das Richtfest für das Sport- und Gesundheitszentrum des TV Wertheim an der Rotkreuzklinik statt.

Ob Marcus Schwarz bei dem Ereignis dabei sein kann, wusste er zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht. Dass er in Zukunft viel mit der Einrichtung zu tun haben wird, aber schon. Denn der 38-jährige Sportwissenschaftler, der zurzeit die Sporttherapie in einem Aschaffenburger Gesundheits- und Therapiezentrum leitet, wird offiziell zum 1. Oktober Geschäftsführer des Sport- und Gesundheitszentrums. Schwarz ist verheiratet und Vater einer kleinen Tochter.

Mit seiner Familie wohnt er in Marktheidenfeld, ist aber in und um Wertheim kein Unbekannter. Denn „wenn ich nicht in Marktheidenfeld wohne oder in Aschaffenburg arbeite, dann spiele ich Fußball beim FC Eichel“, berichtet er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Und kündigt an „dass ich mir die Option offenhalte, künftig den Weg zur Arbeit auch mit dem Fahrrad zurückzulegen“. Schließlich könne er als Geschäftsführer eines Sport- und Gesundheitszentrums „nicht Wasser predigen und selbst Wein trinken“.