Maria in vielerlei Gestalt

Etwa 70 Marienexponate gab es am Sonntag zu bestaunen. © Halemba

Eichel/Hofgarten.Bereits zum dritten Mal hat das Gemeindeteam von St. Lioba am vergangenen Sonntag zum Adventskaffee in die Kirche eingeladen.

In stimmungsvoller Atmosphäre saß man nach dem Gottesdienst im hinteren Teil der Kirche bei Kaffee und Kuchen zusammen. Viele Kirchenbesucher nutzten diesen Anlass gerne, sich auszutauschen und das Miteinander zu pflegen. Es war eine gelungene Gelegenheit, sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Dazu trug auch die Ausstellung „Marienstatuen – Marienbilder“ bei. Die zahlreichen Besucher bestaunten die etwa 70 Exponate aus unterschiedlichsten Materialien. Die Palette reichte von großen Exemplaren aus Holz und Wachs über Porzellan und Keramik bis zu kleinen Gegenständen und selbst gefertigten Darstellungen. Viele Figuren stammten auch von dem in Wertheim bekannten Künstler Wasily Orysik.

Interessant war eine schwarze Madonna, die aus Lavagestein bestand. Auch viele Bilder von Ikonen und Mariendarstellungen waren zu bewundern. Manche Besitzer gaben schriftliche Hinweise auf Alter und Herkunft der Gegenstände, darunter Exemplare, die schon 100 Jahre alt waren. Dank der vielen Leihgaben war diese Ausstellung erst möglich. H. Spychalski hatte auch wieder in aufwendiger Vorarbeit seine Postkarten- und Briefmarkenpräsentation mit zahlreichen Texten zum Thema Maria zusammengestellt, die ebenfalls reges Interesse fand. Auch die Ministranten aus St. Venantius und St. Lioba waren an der Aktion beteiligt. Mit einer Bildpräsentation über ihre Romwallfahrt bedankten sie sich bei den Gemeindemitgliedern für deren großzügige Spenden. Der Erlös des Kirchenkaffees ist für Pfarrer Dietmar Krämer bestimmt, der in Bolivien tätig ist. cm

