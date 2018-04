Marihuanakonsum gegen die Psychose

Anzeige

In der jetzigen Verhandlung meinte der Beschuldigte, wegen seiner damaligen Psychose könne er sich an die Vorgänge nicht mehr so genau erinnern. Der Verkäufer habe ihm Marihuana als Hilfe gegen die Krankheit angeboten, doch die Droge habe den Zustand nur verschlimmert. Der Angeklagte erklärte, er habe die Drogenzeit abgeschlossen und die früheren Kontakte beendet. Er stelle sich vor, die Mittlere Reife nach zu machen und dann einen Ausbildungsplatz im IT-Bereich zu finden. Von der Jugendgerichtshilfe kam der Vorschlag, das Verfahren vorläufig einzustellen. goe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.04.2018