Marinesoldaten beteiligen sich

Wertheim.Eine Abordnung des Wertheimer Patenschiffes Tender „Main“ beteiligt sich für einen guten Zweck am Wertheimer Weihnachtsmarkt. Von Donnerstag, 13. Dezember, bis Sonntag, 16. Dezember, verkauft die neunköpfige Delegation auf dem Marktplatz Flensburger Bier und Hugo. Der gesamte Erlös der Aktion geht an den Malteser Hospizdienst St. Veronika in Wertheim.

Die Marinesoldaten, die von Hauptbootsmann Stephan Karl betreut werden, sind während ihres Aufenthalts in der Main-Tauber-Stadt wie üblich bei Gastfamilien untergebracht. Seit 1963 besteht die Patenschaft der Stadt Wertheim zum Tender „Main“.

Mit der Wohltätigkeitsaktion auf dem Weihnachtsmarkt bietet sich den Bürgern eine gute Gelegenheit, diese freundschaftliche Verbindung zu pflegen. Eine Spendenübergabe findet am Montag, 17. Dezember, um 9.15 Uhr im Rathaushof der Stadtverwaltung Wertheim statt.

