„Markt & Meer“ startet wieder

Wertheim.Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit startet wieder die Reihe „Markt & Meer“. An jedem ersten Samstag im Monat widmet sich der Wochenmarkt einem saisonalen Thema und wird um Gaststände ergänzt. Am Samstag, 5. Mai, heißt das Motto: „Alles neu macht der Mai.“ Wegen des Streetfood-Festivals in der Innenstadt findet der Markt von 8 bis 14 Uhr rund um den Mainpavillon statt.

An den verschiedenen Marktständen gibt es zahlreiche kulinarische Genüsse zu entdecken. Geboten wird etwa ein breitgefächertes Weinsortiment – von konventionell bis ökologisch – oder dazu passende Leckereien, etwa aus der Crêperie oder vom Kräuterhof.

Darüber hinaus gibt es farbenfrohe Körbe für einen erfolgreichen Wochenmarktkauf, angeboten vom Kreuzwertheimer Hilfsverein „Paul“, oder Selbstgenähtes rund ums Kind zu kaufen. Solange der Spargel Saison hat, ist natürlich auch das „königliche Gemüse“ auf dem Wochenmarkt vertreten.