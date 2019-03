Marode Straßen und Wege thematisiert

In der Ortschaftsratssitzung am Donnerstag in Sachsenhausen ging es unter anderem um Anforderungen zur Feldwegunterhaltung sowie zur Flickenteerung in der Ortschaft.

Sachsenhausen. Der Ortschaftsrat Sachsenhausen tagte am Donnerstagabend öffentlich im örtlichen Rathaus. 24 Bürger hörten diverse Informationen, Anforderungen zur Feldwegunterhaltung ebenso wie solche zur Flickenteerung in

...