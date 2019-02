Maschinenbauer Kurtz Ersa heimst jede Menge Preise ein

bestenheid/Kreuzwertheim.Jede Menge Preise sammelte jüngst das Familienunternehmen Kurtz Ersa. Beim „BestPersAward-Ward“ der Universität Siegen gab es für Kurz Ersa drei erste Plätze. Bei einem Wettbewerb verschiedener Internet-Portale gab es auch gute Platzierungen. Nach einem ersten Platz in der Personalbeschaffung beim „BestPersAward“ vor zwei Jahren legt Kurtz Ersa nach und sammelt beim diesjährigen Award gleich drei erste Plätze ein in den Kategorien „Strategie & Vision“, „Entlohnung“ und „Personalbeschaffung“.

Unter Leitung von Volker Stein, Professor für Personalmanagement an der Universität Siegen, wurde die beste Personalarbeit im Mittelstand mit dem Preis ausgezeichnet. Seit 28 Jahren zeichnet der 1991 an der Universität des Saarlandes aus der Taufe gehobene Wettbewerber herausragende Personalarbeit im Mittelstand aus und setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit dem RKW Kompetenzzentrum, der Zeitschrift „HR Performance“, der IHK Siegen sowie der Universität Siegen Business School. Kurtz Ersa landete in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz. „Drei Awards auf einen Schlag – das ist ein fantastischer Erfolg und zeigt, dass sich die Mühen gelohnt haben, die Personalarbeit im Kurtz Ersa-Konzern weiter zu professionalisieren“, kommentierte Kurtz Ersa-Personalleiterin Verena Alina Bartschat in der Preswsemitteilung.

In der Laudatio der Jury im Rahmen der Preisverleihung in Berlin hieß es, das Unternehmen agiere besonders professionell in den personalwirtschaftlichen Feldern Strategie und Vision, Personalbeschaffung und setze dabei auf eine angemessene Entlohnung.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Fachkräftemangel im Mittelstand: Wie wär´s mal mit guter Personalarbeit?“ und unterstrich die Bedeutung qualitativ guter Personalarbeit in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels.

Auch beim Arbeitgeber-Marke zeichne sich Kurtz Ersa - mit bundesweit knapp 1100 Beschäftigten in der Herstellung von Gießerei- und Schaumstoffmaschinen sowie in der Elektronikfertigung tätig – durch bewusste Ausrichtung auf Bewerberzielgruppen aus, veranstalte durchdachte Assessment Center und brächte es auf sehr kurz dauernde Rekrutierungsprozesse, was dazu führe, dass 95 Prozent der Neueinstellungen nach einem Jahr weiterhin im Unternehmen arbeiteten. Um am „BestPersAward“ teilzunehmen, mussten die Personalverantwortlichen der mittelständischen Unternehmen einen umfangreichen Fragebogen zu ihrer Personalarbeit einreichen.

Eine komplexe wissenschaftliche Analyse hinsichtlich Professionalität und Zukunftsfähigkeit des Personalmanagements durch Volker Stein, Professor für Personalmanagement an der Universität Siegen und Ausrichter des „BestPersAward“, und eine fachkundige Jury aus Personalpraktikern und Wissenschaftlern ergaben am Ende die finalen Sieger des Wettbewerbs. Dabei galten strenge Standards.

Zum dritten Mal in Folge

Zum dritten Mal in Folge zählt der Maschinenbauer Kurtz Ersa auch zu Deutschlands Top-Arbeitgebern. Jedes Jahr ermittelt das Wirtschaftsmagazin Focus-Business in Zusammenarbeit mit dem Internet-Portal Xing und dem Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu, welche Unternehmen in Deutschland bei Arbeitnehmern in der Beliebtheitsrangliste ganz oben stehen. 1000 Unternehmen haben es in das Arbeitgeber-Ranking geschafft – darunter auch Kurtz Ersa mit einem hervorragenden 106. Platz, heißt es in der Pressemitteilung.

Zur Ermittlung der Top-Arbeitgeber auf Landesebene wertete das Statistik-Portal Statista über 143 500 Arbeitgeber-Beurteilungen aus – diese stammen aus einer Online-Befragung, einer Umfrage unter Xing-Mitgliedern sowie aktuellen Kununu-Daten. Unter anderem war dabei ein wichtiges Kriterium, ob die Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden.

Mindestens 500 Mitarbeiter

Zusätzlich flossen in die Berechnung die Vorjahresdaten mit geringer Gewichtung mit ein. Wer in den Kreis der Top-Arbeitgeber aufgenommen werden wollte, musste mindestens 500 Mitarbeiter beschäftigten.

In der Branchenbewertung unter den mittelgroßen Unternehmen (bis zu 2000 Mitarbeiter) belegt Kurtz Ersa im Bereich „Herstellung und Verarbeitung“ den dritten Platz, in der Kategorie „Elektronik und Elektrotechnik“ den fünften Platz und in der Branche „Maschinen- und Anlagenbau“ nochmals Platz drei.

Bei der Platzierung aller Unternehmen belegt Kurtz Ersa die Plätze fünf (Herstellung und Verarbeitung), elf (Elektronik und Elektrotechnik) und zehn (Maschinen- und Anlagenbau).

„Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis, das wir gemeinsam erreicht haben. Gerade in schwierigen Zeiten kommen die Strukturen eines inhabergeführten Familienkonzerns zum Tragen“, sagte Kurtz-Ersa-Personalleiterin Verena Bartschat.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019