Amelie Petrich ist eine der Solisten des Abends.

Wertheim.Der Jugendchor und Chor der Stiftskirche Wertheim treten am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr in der Stiftskirche Wertheim gemeinsam auf mit der „Mass of the Children“ von John Rutter.

In dieser Messe singt der Jugendchor einen eigenen Part mit Texten von Thomas Ken aus dem 17. Jahrhundert, die den Tageslauf besingen im Sinne des Lebenslaufs. Das Instrumentalensemble Würzburg begleitet den Chor mit Harfe, zwei Schlagzeugern, Orgel und Bläsern. Die Solisten sind Amelie Petrich, Sopran und Marcel Brunner, Bariton. Der Kremser Organist Ronald Peter spielt drei kurze Orgelwerke. Weitere Programmpunkte werden vom Frauenchor der Stiftskirche und vom Jugendchor vorgetragen. Die Leitung hat Bezirkskantorin Katharina Wulzinger.

