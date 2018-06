Massives Vorgehen nötig

Anzeige

Der Zustand der L 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld ist nicht nur kaum noch tragbar, sondern so desolat, dass eine Geschwindigkeits-Begrenzung (wie in Frankreich beschlossen) auf 80 Stundenkilometer eingeführt werden müsste.

Der gleiche, schlechte Zustand gilt auch für den Abschnitt Boxtal bis Tremhof-Kurve. Dieser Abschnitt wird auch nicht in den nächsten vier Jahren fertiggestellt sein. Die jährlichen Flick-Schustereien nach Frostschäden, verbessern keineswegs die Situation. Ich kann die Meinungsäußerungen von Bürgermeister Stein, der es ebenfalls als nicht akzeptabel nennt, verstehen. Ich bin fast der Meinung, dass die Realisierung noch mindestens zehn Jahre auf sich warten lassen wird.

Ich begründe dies damit, dass ich seit mindestens sechs Jahren diverse E-Mails an die beiden Landtagsabgeordneten Razavi und Reinhard, wegen der Dringlichkeit des Ausbaues der L 2310 mit Radwegebau und des Brücken-Neubaues in Freudenberg geschrieben habe. Ausreden wie die Vorgänger-Regierung (mit SPD-Beteiligung) unter Minister Hermann habe Mittel für den Straßenbau etc. verfallen lasen oder an die Bundesregierung zurückgegeben, sind für mich nicht erklärbar.