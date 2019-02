„MCS Concordia – das Traumschiff sticht in See“

Wertheim.Unter diesem Motto feiern die kleinen Wölfe der WCW Fasching. Die Kindersitzung findet am Sonntag, den 17. Februar 2019 um 14.11 Uhr in der Main-Tauber-Halle statt. Prinzessin Joana I., die Nixe unter den Wasserratten, und Prinz Henry I. vom schmetternden Ball (Joana Scheurich und Henry Sommer) erwarten zahlreiche Gäste. Mehr als 100 Kinder haben in den vergangenen Monaten ihre Show-Nummern mit großem Engagement einstudiert und freuen sich nun, diese einem großen Publikum zu präsentieren. Im Anschluss an die Sitzung findet noch fröhliches Kindertanzen statt. wcw/ Bild: wcw

