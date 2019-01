Mehr als 100 Euro pro Quadratmeter

Wertheim.Wer in den weiteren Abschnitten der Neubaugebiete ein Grundstück für den Bau eines Eigenheims erwerben will, muss über 100 Euro für den Quadratmeter bezahlen. Der Gemeinderat einigte sich einstimmig auf die nun gültigen Preise. Für das Baugebiet „Felder II“ (zweiter Abschnitt) in Dörlesberg sind es 102 Euro; für das Baugebiet „Röte II“ (vierter Abschnitt) in Dietenhan sind es 119 Euro; für das Baugebiet „Ober dem Satzenberger Rain, Galgen und Schillgraben“ (dritter Abschnitt) in Reicholzheim sind es 109 Euro und für das Baugebiet „Untere Dorfwiesen“ (dritter Abschnitt) in Höhefeld sind es 114 Euro – jeweils pro Quadratmeter.

Die unterschiedlichen Preise entstehen, weil jedes Baugebiet einzeln abgerechnet wird, also Kaufpreis, Planungs-, Erschließungs- und Finanzierungskosten einfließen und sich jedes Mal anders gestalten. hei

