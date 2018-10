Mehr, als man auf den ersten Blick sieht

So sieht ein typischer Tag in der Stadtbücherei für die Leser aus: Erst ein Buch aussuchen, dann anstehen an der Theke, damit die Bücher wie hier von Iwona Cebula verbucht werden und man sie mit nach Hause nehmen kann. Dass darüber hinaus noch einiges mehr hinter den Kulissen passiert, ist vielen nur am Rande bewusst.

© Elisa Katt