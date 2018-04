Mehr Experimente im Unterricht ermöglichen

Anzeige

Bestenheid.Experimente machen den naturwissenschaftlichen Unterricht anschaulicher. Das können Schüler am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Bestenheid nun noch intensiver erleben: Vom Fonds der Chemischen Industrie (FCI) erhält die Schule eine Förderung über 2500 Euro. Finanziert werden damit unter anderen UV-Lampen und ein Homogenisationsgerät, mit denen die Schüler eigene Versuche machen können.

Schulleiter Manfred Breuer und Fachlehrerin Dr. Elke Bleifuß, die auch den Förderantrag gestellt hatte, nahmen bei der symbolischen Übergabe des Gelds den „Chemie-Förderkolben“ entgegen. Das chemietypische Gefäß übergab Tobias Pacher, bei den Chemie-Verbänden Baden-Württemberg zuständig für den „Dialog Schule – Chemie“.

„Naturwissenschaften fangen beim Erleben der Phänomene an. Zum Verstehen und Weiterforschen ist es wichtig, zu experimentieren. Das wird am Beruflichen Schulzentrum in zahlreichen naturwissenschaftlichen Projekten und Arbeitsgemeinschaften umgesetzt“, erläuterte Tobias Pacher das Engagement des Fonds. Für die Chemieindustrie sei eine gute Grundausstattung der Schulen unerlässlich. Denn die Branche brauche in Zukunft motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte, so Pacher.