Mehr Gäste – mehr Platz

Wertheim/bettingen.Immer mehr Firmen siedeln sich auf dem Almosenberg im „Village“ an. Entsprechend wächst auch die Zahl der Besucher. „Im Zuge dieser sukzessiven Entwicklung hat auch das Gastronomieunternehmen McDonald’s seine räumlichen Grenzen erreicht“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Stein die Gründe für die Erweiterung des Schnellimbisses am Almosenberg.

Das Konzept des Betreibers weist eine Erweiterung des Gebäudes aus, damit sich am Ende die Anzahl der Sitzplätze verdoppelt. Zudem sollen die Terrasse vergrößert werden und weitere Stellplätze hinzukommen. Die Ausdehnung soll in westlicher Richtung sein. An dieser Stelle befindet sich bisher eine Waldfläche. Diese soll für die Erweiterung des Areals weichen (wir berichteten).

Damit dies passieren kann, stimmte der Gemeinderat eier Änderung des Flächennutzungsplans für 0,6 Hektar Fläche zu. Die eigentliche Erweiterung ist jedoch deutlich geringer.

Die Überplanung von Waldflächen kann vorgenommen werden, wenn an entsprechender Stelle ein Ausgleich vorgenommen wird. Diese notwendige Ersatzaufforstung in der Größe von rund 0,6 Hektar soll Bettingen vonstattengehen. Die Aufforstgenehmigung liegt bereits vor. Das Grundstück befindet sich in städtischer Hand.

Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind inzwischen eingegangen. Im Zuge dessen regte Gemeinderatsmitglied Richard Diehm (Grüne) die Ausweitung des zu säubernden Gebiets an. Laut seiner Aussage sind die für die Schnellimbissketten typischen Verpackungen bis in Richtung Dörlesberg zu finden.

Auch Dertingens Ortsvorsteher und Ratsmitglied Egon Beuschlein (CDU) beklagte den hohen Verschmutzungsgrad.

„Wenn jeder am Almosenberg sich so einbringen würde wie das Unternehmen Bohnet, dann wäre es dort um einiges sauberer“, so Stein. Die Stadt versuche beim Thema Sauberkeit rund um den Autohof und Vermüllung durch die Lkw-Fahrer derzeit Lösungen zu finden. Inzwischen habe der Autohofbetreiber zugesagt, dass an der Ausfahrt Container für die Müllentsorgung aufgestellt werden. Mit deutlichen Worten begrüßte Marlise Teicke (Grüne) die Aufforstung, die aus ökologischer Sicht wichtig und begrüßenswert sei. In einem nächsten Schritt wird die Öffentlichkeit beteiligt. hei

