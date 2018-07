Mehr Parkplätze am Friedhof das Ziel

Anzeige

Dörlesberg.Geht es nach dem Dörlesberger Ortschaftsrat, hat die Parkplatz-Knappheit am Friedhof in absehbarer Zeit ein Ende. Das Gremium beantragte für weitere Stellflächen Geld aus der Wertheimer Haushalt 2019.

In der Ortschaftsratsitzung am Dienstag im Bürgerhaus beschlossen die Räte einstimmig die vier Punkte auf der Anforderungsliste für das nächste Jahr. Die Erweiterung der Parkflächen am Friedhof steht dabei an erster Stelle. Es gebe eine zunehmende ältere Bevölkerung, die den Friedhof am Ortseingang nicht mehr gut fußläufig erreichen könne, erklärte Ortsvorsteher Udo Schlachter. Die fünf, maximal Sechs Parkplätze reichten nicht aus. Auf der Wiese am Friedhof könne nur im Sommer und bei Trockenheit geparkt werden.

Im Ortschaftsrat notiert Ortsvorsteher Udo Schlachter hieß Sabrina Stemmler als neue Schriftführerin des Ortschaftsrats willkommen. In der Fragestunde wies ein Bürger auf die Schäden am Straßenrand der Ortsdurchfahrt hin. Diese stellten eine Stolpergefahr für Fußgänger dar. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, will Schlachter beim Landratsamt auf Abhilfe drängen. bdg

Pflastersteine, die als Untergrund der neuen Stellflächen dienen sollen, sind noch von den Arbeiten an der Dörlesberger Halle übrig. Für sie würden keine Kosten anfallen, so Schlachter. Für das angeforderte Geld möchte man eine Fläche für weitere sechs Parkplätze pflastern lassen.