Mehr Toleranz würde uns allen gut stehen

Also ein kleines bisschen hatte das gestern was von verfrühtem Herbstanfang, oder?

Aber es hat schon auch gutgetan. Und allen Sonnenhungrigen sei zur Beruhigung gesagt, dass sie wohl auch in naher Zukunft nicht werden darben müssen.

Den Vorhersagen zufolge wird uns der Sommer noch nicht wirklich verlassen. Angeblich soll er auch in der kommenden Woche noch mindestens einen Tag mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke bringen.

Was wiederum das Freibadteam wiederum ein Stückchen näher an die ersehnten „100 000“ rücken könnte.

Die „Poststraße“ heißt „Poststraße“, weil dort seit langem schon die Post zuhause ist – nehme ich mal an.

Die zieht aber, wie zu lesen war, bald um. Womöglich noch in diesem Jahr. Wohin die Reise geht, wissen wir noch nicht, aber ich nehme einmal an, dass es nicht mehr die Poststraße sein wird.

Und was wird dann aus der?

Die „Bahnhofstraße“ heißt Bahnhofstraße, weil in ihr der Bahnhof beheimatet ist – nehme ich mal an. Nur der soll ja jetzt bald verkauft werden, wie zu lesen war.

Nur – und hier beginnt es, unterschiedlich zu werden – wird das Gebäude weiterhin Bahnhoffunktionen erfüllen.

Gut übrigens, dass die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz, geht man nach den Worten von Generaloberin Edith Dürr jüngst in einem Pressegespräch, nie daran gedacht haben, ihre Wertheimer Rotkreuzklinik zu veräußern.

Warum das unter anderem gut ist?

Na weil das Krankenhaus am Reinhardshof wo liegt?Genau: An der „Rotkreuzstraße“.

Andererseits: Die „Rathausgasse“ zum Beispiel heißt nach wie vor so, obwohl das Rathaus dort schon seit längerem nicht mehr angesiedelt ist.

Kehren wir noch einmal – versprochen: kurz - zum leidigen aber immer beliebten Thema Wetter zurück.

Ein bisschen zur Unzeit, man könnte auch sagen, verfrüht, kam der vorzeitige „Herbsteinbruch“ für das Burg Film Fest. Denn das hat ja noch einige Abende vor sich, die bei lauen Temperaturen einfach besser zu genießen sind.

Andernfalls hilft aber auch eine kuschelige Decke, beziehungsweise eine dickere Jacke, respektive dickere Jacke und kuschelige Decke. Und den „Tiefpunkt“ dürften Veranstalter und Besucher ja schon hinter sich haben.

Nämlich die kalte Dusche in Form von recht heftigem Regen am Donnerstagabend. Ausgerechnet bei Christian Schlagers Programmfavorit „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“.

Pech gehabt.

Und wohl einmalig in dieser „Spielzeit“.

Denn für die letzten vier Abende liegt die Regenwahrscheinlichkeit übrigens bei vorhergesagten Null Prozent, die Temperaturen sollen auch um diese Uhrzeit jeweils so um die 20 Grad erreichen – das sind natürlich gute Voraussetzungen also für Kinovergnügen unter freiem Himmel.

Während sich Cineasten auch im kommenden Jahr wohl wieder auf ein Burg Filmfest freuen dürfen, hat für Hard Rock- und Heavy Metal-Anhänger allem Anschein nach die letzte Gitarre gekreischt, wird der Bass wahrscheinlich zum letzten Mal direkt in die Magengrube gefahren sein.

Schade sage ich als Altstadtbewohner, der zum Beispiel die Auftritte von Doro Pesch in diesem oder Stahlzeit im vergangenen Jahr vom Küchenfenster aus gut hat mitverfolgen können.

Okay, zugegeben, nicht jeder findet diese Art von Musik gut.

Aber Angelo Kelly, Schmidbauer und Kälberer, Blasmusik und Coverbands (die zwar nicht auf der Burg aber anderen Ortes musizieren und vom Wohnzimmer aus gut zu hören sind) haben auch nicht nur Freunde.

Man kann sich ihnen trotzdem nicht entziehen, jedenfalls wenn man an der richtigen – in diesem Fall vielleicht eher gefühlt falschen – Stelle wohnt.

Ein bisschen mehr Toleranz würde uns allen gut zu Gesicht stehen. Und bald wird es ja auch wieder leise. Schon jahreszeitbedingt.

