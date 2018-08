Mehrere tausend Euro erbeutet

Wertheim.Dreiste Betrüger haben einen älteren Mann aus Wertheim am Donnerstag um mehrere tausend Euro gebracht. Mit der berüchtigten Betrugsmasche „Enkeltrick“ erschlichen sie sich zunächst telefonisch das Vertrauen des Mannes. Eine Frau gab sich als Verwandte aus und bat den Mann um Geld. Da dieser der vermeintlichen Familienangehörigen helfen wollte, begab sich der Mann zur Bank und hob eine größere Summe Geld ab. Später kam eine unbekannte Frau zu seinem Wohnhaus und nahm das Geld entgegen. Sie gab an, vom Notariat zu sein. Der Mann gab ihr in gutem Glauben das Geld. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Betrugsmasche gehandelt hatte.

Die Polizei warnt vor den Tricks der Betrüger. Es sollte niemals Geld an unbekannte Personen überwiesen oder übergeben werden. Sollte ein Anruf verdächtig erscheinen, sollte man umgehend die Polizei verständigen. pol

