Mehrere Wildunfälle

Röttbach.Am Wochenende kam es zu drei Wildunfällen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Beim ersten Unfall am späten Freitagabend kollidierte ein Pkw auf der Kreisstraße MSP 32 bei Röttbach mit einem Reh. Dadurch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Am Samstagnachmittag sprang ein Reh vor das Fahrzeug einer 42-Jährigen auf der Staatsstraße 2315 bei Unterwittbach. Auch hier entstand ein Sachschaden am Auto der Fahrzeugführerin. Ebenfalls am Samstag gegen 22 Uhr rannte ein Reh über die Kreisstraße 12 in ein Fahrzeug eines 51-jährigen Fahrers bei Roden. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. pol