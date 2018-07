Meister ihres Fachs am Werk

Anzeige

Bronnbach.Festliche Trompeten- und Orgelmusik von renommierten Solisten an der historischen Schlimbach-Orgel der Klosterkirche Bronnbach dargeboten – diese Kombination sorgt für ein besonderes Erlebnis. Die Königin der Instrumente und das Instrument der Könige geben sich am Samstag, 4. August, um 19 Uhr ein Stelldichein in der Bronnbacher Klosterkirche.

Wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt, präsentiert das renommierte Duo Bernhard Kratzer und Paul Theis glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik unter anderem von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Vincenzo Bellini und Giacomo Puccini.

Zwei Königsinstrumente und zwei Meister ihres Fachs versprechen eine Sternstunde festlicher Trompeten- und Orgelmusik, sind die Verantwortlichen überzeugt.