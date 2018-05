Melodien berührten Herzen der Zuhörer

Anzeige

Ballweg stellte die drei Künstler des Abends vor. Sopranistin Oksana Krovytska wurde Mitte der 90er Jahre durch ihre Darstellung der Madame Butterfly an der New York City Oper berühmt. Bariton Ulrich Hartung ist künstlerischer Leiter und Dirigent der New Yorker Konzert Oper. Pianist Klaus Straube ist der musikalische Leiter der Kammeroper Augsburg und vielseitiger Musiker im Bereich des Musiktheaters.

„Musik war für mich nie Arbeit, sondern Leidenschaft, das Publikum zu erfreuen“, zitierte Ballweg den Pianisten des Abends. Diese Leidenschaft war bei allen drei Künstlern spürbar.

Sternenzelt-Vorsitzender Stefan Zöller blickte auf zehn Jahre Vereinsgeschichte zurück. So unterstütze man mit einem ambulanten Dienst Familien mit lebensbedrohlich oder lebensverkürzt erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab der Diagnosestellung über den Tod hinaus. Im Einsatz sind dafür zurzeit 25 ausgebildete ehrenamtliche Familienhelfer. Sie sind für das erkrankte Kind da, unternehmen etwas mit Geschwisterkindern, unterstützen die Eltern und begleiten einfühlsam alle Betroffenen. Daneben gibt es weitere Gruppen- und Beratungsangebote.

Unterstützt werden die Ehrenamtlichen von hauptamtlichen Koordinationskräften. Sie sind erste Ansprechpartner für die Familien und suchen einen ehrenamtlichen Begleiter, der zum Kind passt. Der Verein arbeitet bundeslandübergreifend. Wie Zöller erklärte, bringen die Situationen der Familien diese an ihre Grenzen. Unterstützung sei deshalb sehr wichtig.

Habe man gesunde Kinder und Enkel denke man nicht darüber nach, stellte Ballweg fest. Nach einer Hiobsbotschaft, wie sie die von Sternenzelt betreuten Familien erhalten haben, ändere sich jedoch alles.

Die Moderation des Abends übernahm Pianist Klaus Straube. „Liebe und Sternenzelt passen zusammen, denn dort wird Liebe in jeder Form gebraucht“, stellte er die Verbindung zum Konzert-Motto „Liebeszauber“ her. Der erste Teil des Abends war der Oper gewidmet. Teils Solo, teils im Duett erfreuten die Sänger mit weltbekannten Stücken. Ihr Auftritt war stimmgewaltig und zugleich gefühlvoll. Sie lebten in Ausdruck, Stimme und Bewegung die Gefühle der Protagonisten der Lieder.

Das Konzert begann mit vier Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart. Eröffnet wurde es mit „La ci darem la mano“ aus „Don Giovanni“. Es folgte die Arie der Gräfin „Porgi amor“ aus „Figaros Hochzeit“. Aus der „Zauberflöte“ hatten die Musiker „Der Vogelfänger bin ich ja“ und „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ ausgewählt.

Klangvolle Reise

Weiter ging die musikalische Reise nach Italien. So erfreuten sich die Zuhörer an der ersten Szene aus dem dritten Akt des „Maskenballs“ von Giuseppe Verdi. Den Abschluss des ersten Teils bildeten Auszüge aus dem zweiten Akt von „La Bohème“ des Komponisten Giuseppe Verdi. Hier übernahmen die zwei Sänger die Rollen von sieben Personen, die durch Pappfiguren auf Stühlen dargestellt waren.

Nach der Pause wurden die Gäste hauptsächlich mit Melodien aus Operette und Musical begeistert. Das Duett „Hab’ ich nur eine Liebe“, aus der Oper „Boccaccio“ („Der Prinz von Palermo“) von Franz von Suppé stand am Anfang. Aus dem „Vogelhändler“, einer Operette von Carl Zeller, erklang das Duett „Schenkt man sich Rosen in Tirol“. Gleich drei Stücke entstammten „Porgy & Bess“ von George Gershwin. Gesungen wurden „Summertime“, „I got plenty o’nothin“ und „Bess you is my woman now“.

Zum Ende des Konzerts erklangen Musical-Melodien. „I could have danced all night“, aus „My fair Lady“ und „If ever I would leave her“ aus „Camelot“ (jeweils von Frederick Loewe) berührten – wie auch alle Lieder zuvor – die Herzen der Zuhörer. Den Abschluss bildete das Duett „Wunderbar“ aus „Kiss me Kate“ von Cole Porter.

