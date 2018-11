Melodischer Adventsbasar

Böttigheim.Ein Adventsbasar findet auf dem Marktplatz in Böttigheim statt. Am Samstag, 1. Dezember, ab 14 Uhr veranstalten der Gesangverein Klangfarben und die Böttigheimer Musikanten erneut ihren „melodischen Adventsbasar“. In stimmungsvoller Atmosphäre werden Lieder vorgetragen und der Kindergarten Böttigheim ist auch wieder mit dabei. Viele Aussteller laden zum Bummeln und verweilen ein, präsentieren Selbstgemachtes wie Holzschnitzereien, Krippen, selbstgemalte Bilder, Holzskulpturen erstellt mit der Motorsäge sowie Fotokunst und Kunst aus Metall. Die Kinder können ihre eigenen Kerzen ziehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Kaffeebar im Rathaus lädt zum Verweilen ein. Auch der Nikolaus schaut wieder vorbei und will die Kinder beschenken.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018