Messbrückle ab Montag gesperrt

Wertheim.Das Messbrückle ist ab Montag, 5. August, gesperrt. Grund ist die Erneuerung des Bodenbelags. Die Arbeiten sollen bis zum Freitag, 16. August, abgeschlossen sein. Fußgänger können in dieser Zeit den Rathaussteg oder die Tauberbrücke benutzen. Während der Sperrung werden zudem Rostschutzarbeiten am Messbrückle erledigt.

Diese seien in geringerem Maße nötig als beim Rathaussteg, erläutert Wolfgang Kron vom Referat Tiefbau der Stadtverwaltung. Das verkürze die Bauzeit im Vergleich zum Rathaussteg, der im Juli erneuert wurde. Die privaten Tiefgaragen in unmittelbarer Nähe des Messbrückles seien auch während der Bauarbeiten zugänglich, so Kron.

An den beiden Fußgängerstegen, die über die Tauber führen, waren die Beläge witterungsbedingt verschlissen. Im Laufe der Jahre mussten einzelne Bohlen bereits ausgetauscht werden. Der Gemeinderat beschloss deshalb, die alten Holzbohlen durch langlebigereund rutschfestere Elemente aus Kunststoff zu ersetzen. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019