Messelauf und Feuerwerk

Wertheim.Die 197. Michaelis-Messe in Wertheim dauert nur noch wenige Tage an. Doch am Wochenende geht es noch einmal richtig rund. Der 18. Wertheimer Messelauf startet am Samstag um 12.15 Uhr am Taubersportplatz mit dem Mini-Lauf für Kindergartenkinder. Nach dem daran anschließenden Bambini-Lauf um 12.30 Uhr gehen die Schüler, Hobby- sowie Wettkampfläufer für verschiedene Rennen an die Startlinie. Die Siegerehrungen finden um circa 15.30 Uhr in der Main-Tauber-Halle statt.

Der letzte Messesonntag wird ab 11 Uhr mit dem Westernfrühschoppen in der Festhalle eingeläutet. Parallel dazu findet im Weinzelt der erste Messe-Preisschafkopf statt. Den krönenden Abschluss der Festtage bildet am Sonntagabend das große Feuerwerk mit Schlossbeleuchtung um 20 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018